Det skal oppnås gjennom et prosjekt som har vært i drift i Nordland i su uker alt.

At det har vært tidkrevende å få er ifølge pressemeldingen noe av det innbyggerne har vært minst fornøyd med fra politiet de siste årene.

Ved hjelp av tiltaket «Ved første kontakt» skal sentralbordets grunnkompetanse innenfor straffesaksområdet heves, slik at innringere i større grad skal få svar med en gang fremfor å bli sendt videre i systemet.

Det er også opprettet et eget fagmottak for straffesakshenvendelser, skriver politiet. Tiltaket har vært testet i tre politidistrikter allerede, med gode resultater.

I Nordland har tiltaket nå vært i drift i sju uker, opplyses det. Det gjør Nordland til det fjerde distriktet der man innfører tiltaket, etter de tre testdistriktene.

Stine Marie Brox Gundersen er leder for fagmottaket for straffesakshenvendelser og forteller at de gangene fagmottaket har et ubesvart anrop forsøker de alltid å ringe opp igjen.

– Det at politiet ringer tilbake har vi fått flere tilbakemeldinger på at innbyggerne ikke forventer av en offentlig aktør, sier hun.

Politimester Heidi Kløkstad er fornøyd med resultatene så langt:

– Dette er med på å sette innbyggerne i fokus og bidra til at vi utvikler politidistriktet i riktig retning, sier hun, og legger til at innbyggerne nå i større grad enn før skal bli møtt av et enhetlig politi.