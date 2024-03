Det sier Per Edvardsen, driftsoperatør for vann i Sortland kommune til VOL like før 08:00.

– Per nå er det et lite område som er stengt og jeg tipper at rundt 15 husstander er uten vann. Det vil de bli ut dagen, sier han.

Tidlig tirsdag morgen var store deler av Vestmarka uten vann, men nå skal trykket være på tur opp der igjen sier driftsoperatøren.

Edvardsen forklarer at husene som er helt uten vann gjelder ved krysset ved Sagaveien/Årsveien, Åsveien/Kirkåsen og en del av Bakkeveien.

– Vi har lokalisert hvor lekkasjen er, så nå jobber vi med å fylle ut gravemelding og ordne praktiske ting, sier han, som tror lekkasjen blir fikset i løpet av dagen.

– Vet dere noe om årsaken til lekkasjen?

– Ja, det er et gammelt eternittrør som det har gått hull på. Det er fortsatt noen av de igjen på Sortland og det er ikke så lenge siden det skjedde sist, så dette blir nok neppe siste gangen, sier han.

Edvardsen sier at det foreløpig ikke er avklart hvor de som nå er helt uten vann kan hente vann hvis det blir behov, men at det er noe de må få klarhet i.