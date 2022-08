Derfor har departementet sendt ut et forslag til dette på høring, slik at tang og tare kan maredsføres i utlandet.

– Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest bærekraftige og produktive sjømatnæring, og her har tang og tare en naturlig plass. Regjeringen er tydelig i Hurdalsplattformen på at vi ønsker å legge til rette for økt forsking om og mer aktivitet i næringer knyttet til tang og tare og nye marine ressurser. Det følger vi nå opp, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Ny avgift

For å få til dette vil departementet innføre en markedsavgift på tang og tare som går til menneskeføde.

Sjømatrådet driver markedsføring av norsk sjømat i utlandet på bakgrunn av innbetalt markedsavgift. For at Sjømatrådet skal gjennomføre markedsaktiviteter for tang og tare til humant konsum i henhold til sitt mandat, må tang og tare inkluderes i fiskeeksportlovens virkeområde slik at eksporten ilegges markedsavgift, heter det i pressemeldingen.

Endringsforslaget innebærer ifølge pressemeldingen at eksport av tang og tare til humant konsum ilegges FoU-avgift som vil inngå i budsjettet til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

– De foreslåtte endringene vil bidra til å videreutvikle og øke synligheten for tang- og tarenæringen, sier fiskeri- og havministeren.