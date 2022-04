Ifølge fylkeskommunen er det eneste kravet for å reise gratis at russen har på seg russeklær.

– Vi ønsker at russen får en trygg og trafikksikker russetid, og at de velger å bruke bussen når de trenger transport, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande, i en pressemelding.

Dette er et tilbud som fylkeskommune har gitt i mange år.

– Vi mener dette er et godt tiltak for trafikksikkerheten. Det gjør også at ungdommen er mindre avhengig av foreldre eller andre som kan kjøre. Vi håper årets kull får god nytte av ordningen, og ønsker all russ i Nordland en trygg og flott feiring av lang skolegang, avslutter Sande.