Hendelsen har skjedd omtrent tre kilometer etter Ryggedalstunnelen, i retning Bø.

– Vi har mottatt melding om en bilist som har vært uheldig og kjørt ut. Bilen står på autovernet. Det er ingen personskader, sier May-Wenche Hansen ved politiets operasjonssentral i Bodø.

Hun opplyser til VOL om at det er glatt på stedet og at politiet anser hendelsen som et trafikkuhell. Bilberger har blitt varslet.

Det snør i området, og bilen sto fortsatt i veien da VOLs fotograf var på stedet kl.17.30.