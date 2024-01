Årsaken er at det er en forbindelse mellom knivdrapene i Sørfold natt til første nyttårsdag og personer i Hadsel kommune, som VOL skrev om tirsdag.

Da kommunen tirsdag formiddag fikk en henvendelse fra Sørfold kommune om bistand til å håndtere behov for oppfølging etter hendelsen, ble helsepersonell fra Hadsel kommune umiddelbart satt inn i arbeidet, skriver de.

– I samråd med pårørende ble det i går ettermiddag sendt ut melding til foresatte ved en skole i Hadsel, slik at skoledagen i dag kunne forløpe best mulig, opplyser kommunen.

De ansatte ved skolen ble informert før skolestart, og skolehelsetjenesten er til stede på skolen så lenge det er behov for det.

– Formålet med dette er at de voksne skal være best mulig rustet til å være trygge voksenpersoner i møte med barn som kanskje kjenner på utrygghet og sorg.

Oppfordrer til å ta hensyn

Ordfører Kjell Børge Freiberg oppfordrer, i likhet med ordføreren i Sørfold, alle til å ta hensyn til de pårørende og berørte i saken.

– Jeg vil understreke at det er politiet som styrer informasjonsflyten og ber om forståelse for at jeg ikke kan være mer konkret på nåværende tidspunkt da navn foreløpig ikke er offentliggjort, sier han i pressemeldinga.

Menighetshuset vil være åpent fra klokka 17 til klokka 19 onsdag kveld, hvor det vil være mulighet for å tenne lys og ha en stille stund.

Personell fra psykososialt kriseteam vil være til stede.

Avdød mann (19) siktet

Tre personer ble natt til 1. januar funnet døde på en privatadresse i Sørfold lenger sør i Nordland: En mann og en kvinne i 40-årene og en mann på 19 år.

19-åringen er siktet av politiet for drap på sin mor og stefar, samt drapsforsøk på sin 11 år gamle halvsøster, skrev politiet i ei pressemelding tirsdag.

Politiets hypotese er at 19-åringen utførte drapene og drapsforsøket før han tok sitt eget liv.

Siktedes søster på 16 år var også til stede da hendelsen skjedde. Hun kom fra det hele uten fysiske skader, og var den som meldte fra til nødetatene.