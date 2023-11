Det ble klart mandag at Samferdselsdepartementet har innstilt Widerøe til å gå en kontrakt på 18 FOT-ruter rundt om i landet, deriblant mellom Stomarknes og Bodø og Stokmarknes og Tromsø.

– Jeg er glad for at vi nå har innstilt på tildeling av kontraktene på de resterende FOT-rutene. Nå sikrer vi de reisende i distriktene et styrket og rimeligere flyrutetilbud, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Disse rutene får Widerøe kontrakter for Vis mer ↓ Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø Hasvik–Tromsø, Hasvik–Hammerfest, Sørkjosen–Tromsø Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø Svolvær–Bodø Leknes–Bodø Røst–Bodø Brønnøysund–Bodø, Brønnøysund–Trondheim Sandnessjøen–Bodø, Sandnessjøen–Trondheim Mo i Rana–Bodø, Mo i Rana–Trondheim Mosjøen–Bodø, Mosjøen–Trondheim Namsos–Trondheim, Rørvik–Trondheim Ørsta-Volda – Oslo Førde – Oslo Sogndal – Oslo Sandane – Oslo Ørsta-Volda–Bergen Sogndal – Bergen Sandane – Bergen

Nå når forhandlingene er ferdige skal Widerøe i dialog med berørte fylkeskommuner, kommuner og lufthavnoperatører. Etter det skal det endelige ruteprogrammet som skal gjelde fra 1. april neste år, når kontraktsperioden starter, fastsettes.

– Jeg forventer at operatøren gjør det man kan for å legge til rette for et best mulig rutetilbud for de reisende i disse regionene. FOT-rutene bidrar til å binde landet tettere sammen, senke kostnadene ved å bo i et langstrakt land og bidrar til levedyktige lokalsamfunn, sier Nygård.