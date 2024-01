Det skriver selskapet i en pressemelding.

Etter 35 år er hun tilbake i Sortland som ansvarlig for bærekraft, kvalitet og utvikling i Reno-Vest.

– Jeg har snust på gjenvinningsbransjen før, rett og slett fordi den befinner seg midt i kjernen av det som handler om bærekraft. I tillegg hadde jeg hørt bra ting om Reno-Vest, at det var godt miljø og flinke folk på den arbeidsplassen. I tillegg har jeg lenge hatt lyst til å flytte hjem igjen, og nå falt alt likesom på plass samtidig, forteller 57-åringen.

– Følte meg velkommen fra første stund

I den nyopprettede prosjektlederstillingen skal Berntsen Reinsli styrke bærekraftsrapporteringen i Reno-Vest, ha en sentral rolle i selskapets innovasjons- og utviklingsarbeid og være et bindeledd i forskjellige samarbeid mellom Reno-Vest og aktører fra andre bransjer. Hun hadde sin første arbeidsdag 2. januar.

– Jeg har følt meg velkommen siden jeg satte foten innafor døra her. Samtidig er det utrolig mye å lære og sette seg inn i, kanskje spesielt når det dreier seg om hva som skjer med avfallet etter at det kommer hit til gjenvinningsstasjonen, sier Berntsen Reinsli.

Hun synes det også er spennende å bli koblet på alle de forskjellige samarbeid som Reno-Vest er en del av.

– Ikke minst de nordnorske nettverkene, det er mange forskjellige områder der vi kan og må dra i lag for å lykkes, sier Berntsen Reinsli.

– Brit er et skikkelig scoop

Reno-Vest skriver i pressemeldingen at de har en visjon om å gjøre innbyggere og bedrifter i Vesterålen til bærekraftshelter. Som et ledd i dette, er en ressursperson som Berntsen Reinsli essensiell for å kunne lykkes både internt i konsernet og ut mot folk og næringsliv i regionen.

– Vi er glade og begeistret for å ha Brit på plass og mener vi har gjort et skikkelig scoop ved å få henne som ansatt. Hun er allerede i full sving med å knytte til seg kontakter med andre som jobber med bærekraft i Nord-Norge. Hun kommer med ny energi, et stort nettverk og oppriktig interesse for å bidra til grønn omstilling, sier administrerende direktør Elise Gustavsen.