Siden klokken 05.15 har politiet ventet på dagslyset og har hatt base på Gullesfjord camping, som ligger ikke langt unna skredområdet i Gullesfjorden.

Skredeksperter har ankommet fra Svolvær, ifølge NRK.

– Akkurat nå er de inne og går gjennom raset, politi, redningstjeneste og entreprenøren. De begynner muligens å gjøre noe, men det blir nok lenge til veien er åpen igjen, sier Andreassen til VOL i 09:30-tiden om RV85.

– Mye kan ennå skje

Befaringen av rasområdet måtte altså vente på dagslyset. Ifølge Andreassen er det ikke gått mer en ett ras, men dette er uvisst.

– De har ikke kommet seg inn før nå, det kan være noe ras videre inn mot Løvbergsbukta, men det vet man ikke ennå. Det er et såkalt rasfarlig område der. De har i alle fall kontroll på tingene og holder på å gå gjennom raset, sier han.

Et par polititjenestemenn er fortsatt til stede på campingplassen.

– Det gikk med noen kanner kaffe her, det har gått jevnt og trutt. Og dette er ikke ferdig ennå, for han er sterk. Det er mye ennå som kan skje her, for å si det mildt, sier Andreassen.

– Er spent

For selve Gullesfjord camping er det ingen rasfase, men folk lengre inn har fått tilbud om å evakuere, forteller han.

– Vi får se når det er dagslys, det er meldt sterkere vind utover dagen enn det var i natt. Det slet litt i husene i natt, her er noen kinesere som skal sjekke ut, jeg er veldig spent på om de har sovet i natt. For jeg vet hytta de har bodd på ristet godt i natt, sier han til VOL.

Skredekspertene som jobber på stedet nå, er fra Svolvær. Selv skal campingplasseieren kjøre ut for å se om der har vært ødeleggelser i uværet:

– Jeg skal ut og se hva som er blitt ødelagt, det blir bare sterkere og sterkere her. Vi må bare fortøye det vi kan. Jeg er spent på å se hva som er blitt ødelagt i natt, sier Andreassen.