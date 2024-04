– Han er en av verdens mest siterte forskere i vitenskapelige tidsskrifter, og det med god grunn. Hans banebrytende oppdagelser av sammenhengen mellom kreft og cellenes kildesortering vil få stor betydning for pasientene, sier generalsekretæren i kreftforningen, Ingrid Stenstadvold Ross, i en pressemelding.

Hvert år siden 1992 har Kreftforeningen hedret en forsker med Kong Olav Vs Kreftforskningspris. I år er det Terje Johansen fra Sortland som får 1 million kroner for sin verdensledende forskning.

– En enorm, litt overveldende ære, for meg og for forskningsgruppen min. Dette gir oss ytterligere motivasjon til å stå på videre, sier Johansen selv.

– Gjelder å blokkere autofagien

Johansen bor i Tromsø og er professor ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Videre står det at han er globalt anerkjent som en pioner på sitt fagfelt.

Fagfeltet, selektiv autofagi, er en naturlig og ønskelig prosess som fjerner avfall. Dette bidrar til å forebygge alvorlige sykdommer, men hvis man får kreft blir autofagien en fiende, står det videre.

– Fordi kreftcellene sliter med å få nok blod og oksygen, bruker de autofagi til å skaffe seg den næringen de må ha for å overleve. Så i behandling av kreft gjelder det å blokkere autofagien og sulte ut kreftcelle, sier Johansen.

Johansen gleder seg stort over at den mangeårige grunnforskningen hans dermed blir til faktisk hjelp for syke mennesker, og han mottar prisen fra kong Harald i en høytidelig seremoni i Oslo 10. juni.