I et forslag til en uttalelse peker Roar Wessel-Olsen i Sortland Høyre på det i to budsjettår på rad er gjort politiske vedtak av Fylkestinget, som ikke er blitt gjennomført på Kleiva.

– At vedtakene iverksettes er svært viktig for at suksessen Kleiva, med stor søkning til linjene naturbruk, landbruk og akvakultur, skal fortsette, sier Wessel-Olsen i uttalelsesforslaget.

– Riv det gamle

Ifølge Høyre-politikeren ble det i budsjett og økonomiplan for 2022 - 2025 for Nordland fylkeskommune vedtatt at det skulle avsettes tre millioner kroner til riving av gammel og overflødig byggmasse. Dette skal ikke ha skjedd, og han ber nå om svar på når dette skal skje.

Parallelt med rivingen mener han et vedtatt undervisningsrom for blått naturbruk, som skal ha blitt vedtatt i budsjett og økonomiplan for 2021 - 2024, må realiseres.

– Dette bør gjøres og senest samtidig med at gammel og overflødig bygningsmasse rives, sier Wessel-Olsen.

Han tar også til orde for å oppgradere internatet på skolen, for å sikre at skolen som skal dekke opp mot 14 ulike kommuner i regionen har botilbud som er på stell.

Konsesjonskroner må tilbakeføres

Et annet moment som trekkes frem, og som har blitt diskutert tidligere av flere politikere, er inntektene fra undervisningskonsesjonene. Her ber partiet om at resten av kommunestyret stiller krav til at det skal være et prinsipp som sørger for at inntektene fra undervisningskonsesjonene ved akvakulturlinjen går tilbake til den regionen de kommer fra.

– Kleiva har bidratt til viktige inntekter rundt sin konsesjon og det var også premisset fra næring og offentlige aktører fra Vesterålen da den ble etablert, at overskuddet skulle tilbakeføres til regionen, sier Roar Wessel-Olsen i forslaget til uttalelse.