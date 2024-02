En trailer måtte ha hjelp av bergingsbil i Lødingen sentrum fredag ettermiddag.

Traileren skal ha sklidd og hengt seg fast i det den forsøkte å komme seg opp en bakke.

Av bildene kan det se ut til at kufangeren på lastebilen har blitt revet av og ligger på bakken. På facebook har en av de involverte i bergingen imidlertid oppklart at de måtte demontere kufangeren for å kunne berge kjøretøyet.

I skrivende stund skal bilen være tilbake på veien og situasjonen avsluttet.