Etter en navnekonkurranse for hva det nye svømmeanlegget på Myre skal hete, har en jury bestemt at det skal hete Øksnesbadet. Det kom inn hele 155 ulike forslag, og totalt godt over 200 forslag.

Av de mange som har foreslått nettopp dette navnet har juryen trukket ut en vinner som får ett års abonnement på svømming. Det ble Kathrine J. Pedersen.