MF Kjerringøy vil torsdag ha første avgang fra Digermulen 08:50 og ankommer Hanøy cirka 09:35.

– Her vil fartøy losse eventuell last, og laste om bord 1 stk vogntog med farlig last, samt øvrig trafikk, skriver de.

Selskapet sier at på grunn av dette er avgangen 09:50 fra Hanøy begrenset til max 12 passasjerer. Fergen går videre til Kaljord, og etter ankomst og lossing der, lastes det eventuell last før retur til Hanøy.

Ved ankomst til Hanøy 12:30 lastes et ny farlig last og en lastebil med matvarer som skal til Kaljord, i tillegg til øvrige biler.

– Også på denne turen er passasjertall begrenset til maks 12 passasjerer. Etter ankomst Kaljord losser fartøy, laster ny last og returnerer til Hanøy og videre til Digermulen, skriver Torghatten Nord.

De opplyser at MF Kjerringøy ved behov kan kontaktes på telefon.