For det er mange og sterke reaksjoner etter at en arbeidsgruppe foreslår å legge ned både akutt- og fødetilbud ved flere sykehus.

I forslaget fra gruppene blir, som Våganavisa har skrevet flere saker om, foreslås det at akuttilbudet i Lofoten blir lagt ned.

Akuttilbudet i Narvik kan lide samme skjebne, om anbefalingene til arbeidsgruppene blir vedtatt.

Flere sentrale politikere på Stortinget er svært skepsis til Helse Nords prosess. Nå ønsker flere av dem å stoppe hele prosessen.

– Innbyggere og ansatte i Nord-Norge må stå i det de opplever som en hastig prosess, sier Olaug Bollestad i KrF, til NRK.

Olaug Bollestad, KrF. Foto: Stortinget

Hun er rystet over at helseministeren kan foreslå så voldsomme endringer.

– Jeg er rett og slett sjokkert, sier hun til NRK.

Den erfarne politikeren er tydelig på at Stortinget må få ta stilling til så store endringer. Hun krever at saken behandlet på tinget, og ikke i et styre.

– Store mangler

Reagerer gjør også SV. Nestleder og helsepolitisk talsperson i partiet, Marian Hussein, mener at sykehustilbudet i en hel landsdel fortjener en helt annen behandling.

– Sykehustilbudet til en hel landsdel kan ikke behandles så lettvint som vi gjør nå. En sak av slike dimensjoner må besluttes politisk, sier hun til NRK.

Marian Hussein, representerer SV på Stortinget. Foto: Stortinget

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen (Ap), mener også at Helse Nord må sette en stopper for prosessen.

– Det er umulig å fatte store strategiske beslutninger på noe som har så store mangler, og som åpenbart er laget i et hastverk, sier Rune Edvardsen til avisa Fremover.

Marit Arnstad, Senterpartiet. Foto: Stortinget

Kan ikke aksepteres

Senterpartiet mener at forslaget bryter med den såkalte regjeringserklæringen fra Hurdal.

– Helse Nord plan kan ikke bli stående alene. Vi vil ha dette til politisk behandling. Vi kan ikke akseptere en slik sykehussentralisering som her er foreslått, sier Marit Arnstad til NRK Dagsrevyen.

Avdelingsoverlege ved Narvik sykehus, Jon Harr, sier til NRK Dagsrevyen at Helse Nord og helseministeren har sagt at de gjør dette for å skape likeverdige helsetjenester. Det er han sterkt uenig i.

– Det de gjør er å skape store, store forskjeller. Dette vil lede til utarming og avfolkning av områdene som her er berørt. Det er skandaløst dårlig, sier han til NRK Dagsrevyen.

Må levere på oppdraget

Overlege Robert Hammer, avdelingsleder ved sykehuset på Gravdal, sier til Dagsrevyen at de gjentatte ganger her prøvd å argumentere om at sykehuset må bestå som det er overfor Helse Nord. Til ingen nytte.

– Vi har prøvd å fylle innboksen til Helse Nord med gode argumenter. Men det er helt åpenbart at de brevene har gått i en skuff som ikke er åpnet.

Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind. Foto: Helse Nord.

Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, poengterer over for Dagsrevyen at anbefalingene nå skal ut på åtte ukers høring. Den endelige avgjørelsen tas av styret i Helse Nord i april neste år.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å levere på oppdraget vi har fått. Det er demokrati i Norge, og hva politikerne til slutt bestemmer, gjenstår å se, sa Lind.

Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkhol. Foto: Peter Mydske

Ingvil Kjerkhol, helse - og omsorgsminister, ble også intervjuet med Dagsrevyen i sakens anledning. Hun pekte på at Helse Nord skal kvalitetssikre og risikovurdere anbefalingene før hun selv får anbefalingene .