– For noen er dette den fineste tiden i året, mens for andre er dette en tung og dyster tid. Vi vil markere dette med budskapet «ingen er bare en mann», skriver klubben i invitasjonen til markeringa.

En av bakgrunnene for arrangementet er at to profiler i klubben har mistet livet til selvmord de seneste årene.

I tillegg skal de hedre to andre av deres fotballspillere som har gått bort.

Dette vil klubben markere med fakkeltog på flere ulike steder i Bø, hvor man blant annet skal besøke gravene til de avdøde.

Henriksen sier til VOL at han har vært i kontakt med pårørende, og at alle har stilt seg positive til arrangementet.

Fokus på inkludering

– Dette er et arrangement med fokus på psykisk helse. Det er ikke noe FK Luna legger opp til å tjene penger på eller noe som helst - det er et nullprosjekt, sier klubblederen til VOL.

Ifølge ham har Tore Arne Jakobsen vært en av primus motorene bak markeringa.

Henriksen påpeker at arrangementet ikke er ment å være ei minnestund for personene som er gått bort, men at de fant ut at det var en fin ting å gjøre å besøke gravplassene under fakkeltoget.

– Er psykisk helse noe man har hatt fokus på i FK Luna?

– Det siste året. Jeg vil kanskje ikke kalle det psykisk helse, men vi har veldig fokus på å se alle, og ikke bare se dem, men også ta vare på dem. Vi har gjort ei kjempeendring som gjør at anlegget vårt ute og inne ikke skal stå til pynt - det er der for at medlemmer skal bruke det. Det har hatt ei magisk effekt. Inkludering er egentlig det beste ordet, svarer klubblederen.

Klubben skal ha fått sponset fakler, kaffe og kaker og fått spesialpris på buss i forbindelse med arrangementet.

– Fakkeltoget er definitivt for alle

Ifølge klubblederen har de fått mange positive tilbakemeldinger på arrangementet fra hele landet.

– Jeg er overvelda. Vi har jo en del utflytta bøfjerdinger, også er vi ganske profilert på Facebook og Instagram. Det er mange som har fanga det opp, og det er flott, sier Henriksen.

Henriksen forteller blant annet at han har hatt NRK på besøk, og fredag var han på formiddagssendinga til Radio Bø.

– Dere har valgt slagordet «ingen er bare en mann». Hvordan kom dere på det?

– Det kommer fra statistikken. Mannfolkene topper den dystre selvmordsstatistikken, men fakkeltoget er definitivt for alle. I og med at vi har fire fra klubben som har gått bort, og to til statistikken, ønsker vi spesifikt å sette fokuset på det slagordet.

– Vi mannfolk er veldig vanskelige å løse opp, i forhold til damene. Det sitter langt inne å spørre om hjelp, og når man gjør det blir man nesten forlegen. Å ha fokus på det er ekstremt viktig.

Alle er velkommen til arrangementet som har oppmøte klokka 14.30 ved Framsikt stadion på Straume, skriver klubben.