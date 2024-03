VOL fikk tips om et trafikkuhell nord av Sortland. Politiets operasjonssentral bekrefter at det har vært en ulykke rett nord for Sortland, ved Vollen, der to biler var involvert.

– Bilen bak har kjørt inn i høyre side på bilen foran i det denne skulle kjøre av veien. Det var to personer i den ene bilen og én person i den andre. Det er ingen personskader og ingen dramatikk, fastslår operasjonssentralen.