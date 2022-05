Intensjonen er å hjelpe dem som har utfordringer med den psykiske helsen etter pandemien og et nedstengt samfunn.

– Jeg er bekymret for at flere sliter psykisk. En satsing på psykisk helse er helt nødvendig. Arbeidet er godt i gang, og Hurdalsplattformen slår fast at det skal følge med øremerkede midler, sier Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant for Nordland i en pressemelding.

Pengene skal gå til å raskt styrke og øke tilgangen til kommunale lavterskeltilbud innen psykisk helse, først og fremst som følge av koronapandemien. Målet er å sette kommunene i stand til å ivareta en økning i etterspørselen av lavterskeltilbud for behandling av lette til moderate psykiske plager i befolkningen.

Målgruppa er barn, unge og voksne med psykiske plager som har behov for hjelp. Tilskuddet gis for å kunne møte det akutte behovet for psykososial oppfølging av personer med ettervirkninger av isolasjon og andre belastninger gjennom å raskt kunne gi hjelp.

– Det er veldig positivt at regjeringen nå legger til rette for at kommunene raskt kan styrke og øke tilgangen til eksisterende kommunale lavterskeltilbud innen psykisk helse, det er det behov for etter to år med pandemi sier Trude Lind, leder i Hadsel senterparti.

Tilskuddene er fordelt etter helsenøkkelen som gjelder for rammetilskudd til alle kommuner.

Pengebeløpet på 665.000 kroner, fordeles med følgende kronebeløp i Vesterålen:

Sortland:

202 000

Hadsel:

169 000

Andøy:

117 000

Øksnes:

97 000

Bø:

70 000

Noen av de aktuelle tiltakene i forbindelse med helsehjelpen, er økt bemanning, utvidede åpningstide, fleksibel tilgjengelighet, forebyggende tiltak, oppsøkende hjelp og samhandling på tvers av faggrupper.