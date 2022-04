Vet du hva gruppa på bildet heter? Da har du kommet et stykke på vei om du vil utfordre hyttenaboen til quizduell.

1. Hva het forbundskansleren i Tyskland som gikk av i desember i 2021?

2. Hvilket svært kjent band ga ut albumet «Voyage» på slutten av fjoråret?

3. For hvilken radiokanal er det Finn Bjelke er programleder, blant annet for sin egen popquiz, for tiden?

4. Hvor ble NM på ski, del 1, arrangert i år?

5. Hvilket år var sist Arctic Race of Norway hadde start- eller måletappe i Vesterålen?

Hvor gammel er vår regjerende monark? Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

6. Hvor gammel ble Kong Harald da han feiret fødselsdag i februar?

7. Hvilket stoff har den kjemiske formelen CO2?

8. Lukas og Matteus er to av de fire evangelistene. Hva heter de to andre?

9. Hva heter hovedstaden i Wales?

10. Når en måler noe i desibel, hva måler en da?

11. Hvem sto bak fortellingen om Jeppe på Bjerget?

12. Hvor mange rette må en ha på tippekupongen for å vinne en premie?

Hvem står bak fortellingen om Jeppe på Bjerget, som her er foreviget i Kim Haugens skikkelse i en forestilling fra 2008. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Svar: 1. Angela Merkel, 2. ABBA, 3. Radio Vinyl, 4. Harstad, 5. 2019, 6. 85 år, 7. Karbondioksid, 8. Markus og Johannes, 9. Cardiff, 10. Lyd, 11. Ludvig Holberg, 12. Minst ti rette.