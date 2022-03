Regjeringen skal nå gjøre det enklere for folk å sammenligne priser på drivstoff og strøm.

Det melder Samferdselsdepartementet i en pressemelding fredag morgen.

– Med stadig endringer i pris både på elektrisitet, bensin og diesel, kan det bli vanskelig for forbrukere å orientere seg om hva det egentlig koster å kjøre bil. Derfor vil vi nå gjøre det enklere å gjøre seg kjent med hvor mye det koster å kjøre en elektrisk bil sammenliknet med en bil som bruker bensin eller diesel. Målet er at en slik sammenligning vil motivere flere til å velge elbil som sin neste bil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Fredrik Hagen Fredrik Hagen/NTB

Departementet har vedtatt en ny forskrift om prissammenligning for drivstoff og elektrisitet. Dette skal fra 2023 vises på de større energistasjonene. Der skal det fremkomme hvor mye det koster å kjøre 100 kilometer med en personbil med elektrisk motor, sammenlignet med en tilsvarende bil med bensin- eller dieselmotor.

Nygård sier at de ønsker at det skal bli enklere for bilistene å orientere seg.

– Derfor skal prisen som vises være lik på alle energistasjoner, og være en nasjonal gjennomsnittspris for både drivstoff og elektrisitet. I første omgang er det prisen på bensin, diesel og elektrisitet som skal vises, men det vil være aktuelt å inkludere andre drivstoff, som hydrogen senere, sier han i pressemeldingen.

Forskriften følger opp en forordning fra EU, og her til lands er det Statens vegvesen som vil legge til rette for informasjonen som skal vises på energistasjonene.