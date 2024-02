Det opplyser politiet på X/Twitter klokken 03:50.

De skriver at det i forbindelse medet arrangement i Idrettshallen har vært meldt om to voldshendelser og at politiet derfor har vært på stedet.

– Politiet gjør videre undersøkelser i sakene, skriver de.

Operasjonsleder Tommy Beck ved politiets operasjonssentral opplyser til VOL at politiet fikk melding om at en person var utsatt for vold og slått til.

– Politiet rykket ut til stedet og har vært der og gjort innledende undersøkelser. De får da etterhvert vite at det har vært en voldshendelse til som har skjedd i samme område.

– De to som er fornærmet i disse to tilfellene av vold er sendt til legevakt for undersøkelser.

De involverte i hendelsene er voksne personer.

Beck opplyser at politiet følger opp hendelsene videre.