Fredag avslørte Tek.no at BankID lanserer digital legitimasjon.

I første omgang er det Vinmonopolets kunder og de som skal hente pakker ved et av Postens betjente hentesteder som kan ta i bruk den nye tjenesten

– Dette vil gjøre det enklere, sikrere og ikke minst raskere for kunder å legitimere seg, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Bring i en pressemelding.

– Vi ønsker legger til rette for at kundene våre enkelt skal kunne legitimere seg digitalt. Samtidig må vi være helt sikre på at de er gamle nok, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter i Vinmonopolet.