58-åringen starter 1. august i en nyopprettet stilling som økonomidirektør i Reno-Vest.

– Gleder meg stort til å komme i gang, sier Rist i en pressemelding fra selskapet.

På starten av årtusenet var han daglig leder i Miljøxpert, selskapet som i dag er kjent som Reno-Vest Bedrift.

– Bransjen har nok endret seg en del siden den gang, men jeg håper likevel å ta med meg noe av erfaringen fra de fem årene jeg ledet det selskapet. I tillegg har jeg alltid fulgt med på Reno-Vest og utviklingen i avfallsbransjen i årene som har gått, forteller han.

Administrerende direktør i Reno-Vest, Elise Gustavsen, er svært godt fornøyd med ansettelsen.

– Geir Morten vil tilføre oss akkurat det vi trenger nå, med sin yrkesbakgrunn, erfaring og kunnskap. Han er i tillegg en jovial fyr som kommer til å gli rett inn i ledergruppa, sier Gustavsen.

Rist har tidligere vært økonomidirektør i Nordic Sales Group og Kronsteingruppen. Han er statsautorisert revisor og kommer nå fra jobb i revisjons- og rådgivningsselskapet Revicom.

Han sier det er to grunner til at han søkte seg tilbake til Reno-Vest.

– For det første har jeg savnet å være en del av et lederteam og være med på å ta strategiske beslutninger og retningsvalg. I tillegg har jeg et ønske om å være med på den utviklingen som skjer rundt det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og bærekraft. Jobben som økonomidirektør i Reno-Vest oppfyller begge disse ønskene på en veldig spennende måte og jeg ser virkelig fram til å starte over sommeren, sier han.