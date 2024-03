Det skriver styret i sin årsberetning foran årsmøtet i klubben onsdag 20. mars.

Det gode resultatet oppsummeres slik:

– Driftsinntektene har økt med 34 % i 2023.

– Salgsinntekten har økt med 36 %

– Dette skyldes økte medlemsavgifter i form av økt antall medlemmer i 2023

– Sponsormidler har en økning på 27 % fra hovedsponsor.

– Annen driftsinntekt har økt med 33 %.

Årsmøte neste onsdag

Selv om også driftskostnadene økte med 19 prosent forrige regnskapsår, medfører den kraftige inntektsøkningen at styret kan legge frem et hyggelig resultat:

Totalt gir dette et overskudd for 2023 på kr 237.000 kroner, mens 2022 ga et underskudd på kr 220.000 kroner – altså en resultatforbedring på imponerende 457.000 kroner.

1,6 millioner

Ikke rart styret er fornøyd:

– Dette forteller oss at klubben er i en gunstig situasjon økonomisk. Det er likefullt vår intensjon å daglig arbeide for å bevare samt styrke den økonomiske situasjonen til klubben, heter det i årsmeldingen.

Klubben har nå en egenkapital på 1,6 millioner kroner, ingen langsiktig gjeld og en håndterbar kortsiktig gjeld på 324.000 kroner.