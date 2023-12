I en pressemelding tirsdag skriver selskapet at Forsdahl har solid bakgrunn som leder over mange år og at han har betydelig erfaring innen strategisk, personal og endringsledelse. Han har tidligere vært salgssjef hos Fjordkraft og Vesterålskraft Strøm og servicemarkedssjef hos Sortland Auto.

– Med hans erfaring innenfor strategisk ledelse og evne til å lede stødig gjennom endringsprosesser, ser vi frem til å få Trond ombord hos oss i Teknisk Bureau. Hans evne til å samle, motivere og bygge team vil gjøre han til en verdifull ressurs for selskapet, og hans fokus på bærekraft og resultatorientering passer godt inn i våre verdier, sier konsernleder Anita Jacobsen.

Teknisk Bureau sine lokaler på Sortland. Foto: Teknisk Bureau Sortland

Forsdahl vil starte i den nye jobben senest 1. mars neste år og er selv sier at han er veldig begeistret for å bli en del av Teknisk Bureau.

– Jeg ser virkelig frem til å starte denne reisen sammen med det dedikerte og kunnskapsrike teamet ved Teknisk Bureau Sortland. Sammen skal vi oppnå solide resultater. Det føles også helt rett å komme tilbake til bilbransjen etter snart sju år borte. Bil er en lidenskap, som jeg blir så heldig å kunne få lov å jobbe med fremover, sier han.

Jacobsen sier at Forsdahl vil lede den daglige driften ved Teknisk Bureau Sortland.

– Vi har full tillit til at hans lederskap vil være med på å styrke vår posisjon som det foretrukne bilvarehuset i Vesterålen, sier hun.