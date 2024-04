Det kommer fram av Sortland kommune og Museum Nords tomteevaluering utført i perioden januar – april.

Evalueringen er utført av en prosjektgruppe bestående av representanter fra Sortland kommune/Hinnstein, Lundhagem Arkitekter og Museum Nord.

Evalueringen omfatter seks tomter, hvorav den ene er trukket av grunneier i løpet av prosessen. To av tomtene anses som ikke egnet til formålet, og anbefales derfor ikke.

Tre av tomtene anses ifølge vurderingen som egnt å gå videre med:

Tomt 1 - Sortland havn

Dette er den opprinnelige tomta. Bygget er designet for denne tomten og har derfor en ideell plassering i forhold til konsept, med over- og undervannsdelen av museet. Samtidig må risiko for skipsstøtproblematikk tas med i beregningen.

Tomten anbefales fortsatt som en mulig plassering, men rangeres som 3. anbefalte alternativ.

Tomt 2 Gammelhavna

Tomten som ligger på nordsiden av torget og torghuken ut i sjøen, er avsatt i byplan. At området er avsatt i overordnet plan gjør videre prosess mindre risikofylt. Et bygg her vil bidra til å skape et mer beskyttet havnebasseng og et bedre klima på torget. Plassering av museet vil bidra positivt til å ivareta dette og følge opp strategien i overordnet plan, samtidig som anlegget selv vil få gode og solfylte uterom.

Sortland kommune anbefaler Gammelhavna som alternativ 1

Museum Nord anbefaler Gammelhavna som alternativ 2

Tomt 3 Torg-piren

En så sentral plassering som Torg-piren vil innebære et stort løft for byen og bidra positivt til museets attraksjonsverdi. Videre vil en så synlig plassering av et helsirkulært signalbygg som denne tomten legger til rette for, sende et tydelig signal. En plassering på Torg-piren – i hjertet av byen ved sundet, kan derfor være en fordel i forhold til realiseringen av prosjektet og bidra til å skjerpe profilen som et helsirkulært bygg.

Museum Nord anbefaler Torg-piren som alternativ 1

Sortland kommune anbefaler Torg-piren som alternativ2

Tidsaspekt

Når det kommer til krav til tidspunkt for realisering, heter det i evalueringen at tidsaspektet er viktig.

– Tomten bør være klar til benyttelse innen rimelig tid slik at ikke prosjektet forsinkes, fastslås det.

Videre hevdes det at Gaia Vesterålen museumsbygg vil bli en svært viktig attraksjon i Sortland og vil ha stor verdi for byens videre utvikling og identitet.

– Hvor bygget plasseres vil ha stor betydning for utvikling av sentrum og målet er at bygget skal gi mest mulig merverdi i forhold til stedsutvikling og oppfølging av vedtatte satsingsområder og strategier for utvikling av et kompakt og attraktivt sentrum, anføres det.