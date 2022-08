– Den strategiske lokaliseringen av Kystvaktbasen på Sortland i et nordområdeperspektiv, er unik men kan bli utfordret. Det er derfor viktig å bygge en beredskap for å unngå at Sortland kommune mister en så sentral offentlig arbeidsplass som Kystvaktbasen representerer for regionen og Nord-Norge, sier Beate Bø Nilsen i Sortland Høyre.

– Ramsund holder

I uttalelsen, som skal presenteres for formannskapet i Sortland torsdag, peker Bø Nilsen på en nylig uttalelse fra forsvarsminsiter Bjørn Arild Gram (Sp) om at det ikke er nødvendig med investeringer for å ta imot de nye kystvaktskipene på Sortland.

– Han uttaler at dagens infrastruktur, sivilt areal og orlogsstasjonen i Ramsund holder til formålet, skriver Bø Nilsen i uttalelsen.

Det skal ikke per i dag være noen planlagte eller pågående investeringsprosjekter i eiendombygg, bygg eller anlegg ved Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland relatert til innfasingen av de nye fartøyene av Jan-Mayen klassen. Disse skal håndteres med tilgjengelig infrastruktur, heter det i uttalelsen.

Trenger ny studie

Høyrepolitikeren viser til at Sortland kommune i 2007 fikk utarbeidet et Kystvaktstudie «Kystvakta på Sortland – Strategisk lokalisering i et nordområdeperspektiv. Betydning for samfunn og næringsliv i Sortland og Vesterålen».

Nå mener hun det er på tide med en ny studie, gjerne i samarbeid med eksterne aktører, og aller helst få bygd en ny beredskap som kan legge til rette for en styrket tilstedeværelse, og økte arealer og kaiplass for Kystvaktas lokalisering på Sortland.

– Politisk ledelse i kommunen må nå ta initiativet til en bred politisk dialog og tverrpolitisk samarbeid om hvordan vi jobber for å være i forkant av Kystvaktas behov for å utvikle seg. Det er viktig at øverste nivå i kommunen tar ansvaret, slik det ligger i overordnet planverk. I denne saken har vi ikke råd til tro og håpe. Vi må brette opp ermene og sørge for at alt som kan ligge til rette for Kystvaktas fortsatte tilstedeværelse som hovedkvarter i Sortland, sier Beate Bø Nilsen i uttalelsen.