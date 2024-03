Ytterligere mannskap kan være klar dersom situasjonen krever det, sier Arne-André Karlsen, som er leder i Nordland Røde Kors Hjelpekorps.

Syv av hjelpekorpsene har vakt på sine hytter, mens resterende har hjemmevakt.

Svolvær Røde Kors vil bemanne årets kommunikasjonssentral, og de vil koordinere

informasjon fra de øvrige hjelpekorpsene om aktuelle hendelser i distriktet. Media kan henvende seg til kommunikasjonssentralen ved spørsmål eller ønske om å bli satt i kontakt med lokale hjelpekorps.

De viktigste tipsene fra kommunikasjonssentralen v/ Kim Ole Gudøy i Svolvær Røde Kors Hjelpekorps er:

Ha med deg godt med klær i sekken og vær forberedt dersom det skulle skje noe uventet på turen.

Sjekk vær- og skredmelding før du legger ut på tur, og ta nødvendige forhåndsregler. Det er faregrad tre i store deler av Nordland i inngangen til påska, noe som vil si at det er betydelig skredfare.

Unngå terreng som er brattere enn 30 grader.

Påskens budskap fra Røde Kors:

Fjellvett i fokus

Mange utenlandske turister er dårlig forberedt på norske vinterfjell. DNT og Røde Kors går denne påsken sammen for å spre Fjellvettreglene til utenlandske påsketurister.

Fjellvettreglene er like viktig for folk som skal på dagstur i nærmiljøet som de som skal på topptur i bratt terreng. Turgåere som skal på tur i eller ved bratt terreng bør sjekke skredvarslingen på www.varsom.no, og være spesielt oppmerksom i områder med skavler og fokksnø.

Byvettregler

Vi vet at mange tilbringer påska hjemme, enten det er i byen eller på tettsteder, og noen har ikke et stort nettverk av familie og venner å tilbringe helligdagene sammen med.

Røde Kors oppfordrer derfor til å ta en tur innom naboen eller en bekjent for en kopp kaffe, inviter noen med på påsketur i nabolaget eller send ei hyggelig melding. Det er ofte lite som skal til for å lyse opp hverdagen til et annet menneske.