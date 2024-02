De skriver i ei pressemelding at det vil være begrenset kapasitet på strømmen når den kommer tilbake.

– Vi oppfordrer derfor ALLE om å begrense bruken av strøm til vi er tilbake i normal situasjon, skriver de.

Kommunen jobber nå løpende med å følge situasjonen, forberede og iverksette aktuelle tiltak.

De jobber nå med å:

Kartlegge hjemmeboende brukere som kan ha behov for ekstra bistand

Forberede eventuell evakuering av brukere fra ikke-egnede boliger og bygg

Skaffe oversikt over lokaler med strømforsyning, med mulighet for å huse evakuerte.

Mobilnettet kan forsvinne

I tillegg jobbes det per klokka 17:00 torsdag å få oversikt over strømaggregat og andra varmekilder som kan brukes.

– Det finnes også en fare for at mobilnettet på Andøy kan falle ut i kommunen som resultat av strømavbrudd, skriver de.

Det er etablert fysiske møtepunkter for nødetater for personer med behov av assistanse. Her kan kommunen også hjelpe med å videreformidle kontakt med ambulanse, brann, redning og politiet.

Feil på begge forsyningene

Noranett skrev i en pressemelding tidligere i ettermiddag at uværet hadde forårsaket feil på begge forsyningene inn til Andøya.

– Været har roet seg nå, og det er mulig for våre montører å gjøre feilsøk. Hovedfokus nå er å finne feilen på 66 kV-linja mellom Risøyhamn og Sortland. Alle tilgjengelige montører jobber med dette nå, og får utnyttet dagslyset så lange det varer, sa nettsjef i Andøy Terje H. Andreassen i pressemeldinga.

Den andre feilen er på 132 kV, og er langvarig. Den vil ikke kunne løses med det første.

– Vi er også i kontakt med kommunens krisestab. Tenk på dine naboer og særlig eldre som bor alene. Sjekk om de har det varmt og ellers har det de trenger, oppfordret han.

Saken oppdateres.