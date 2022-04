Legekontoret skriver i en pressemelding at de beklager at noen pasienter har måttet vente lenge i telefonkø, samt at noen har blitt brutt underveis.

– Vi er klare over at dette har vært et problem over en tid, samtidig som vi i perioder har hatt fravær av leger på grunn av sykdom og kurs. Vi har full forståelse for våre pasienters frustrasjon, og er i dialog med flere leverandører for å utbedre våre tjenester, heter det i meldingen fra legekontoret.

Kommunen skriver i pressemeldingen at de ønsker å kunne imøtekomme pasientenes ønsker og behov på best mulig måte, men det har i løpet av en tid med korona, mangel på fastleger og utbredt sykdom blant leger og helsepersonell ikke alltid vært mulig å kunne tilby timer når pasient har ønsket det.

– Vi ønsker å informere om at vi tar dette på høyeste alvor, og vi jobber med de utfordringer som skaper utrygghet og frustrasjon hos våre pasienter og ansatte, opplyser Stokmarknes legekontor.

Legekontoret oppfordrer, for dem det er aktuelt for, til bruk av helserespons.no som blant annet har informasjon om når den enkelte lege er på jobb.