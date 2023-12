Å kåre Årets vesteråling har blitt en desembertradisjon, og for femte gang har våre lesere kåret en vinner.

I år ble det Stine Sivertsen, rektor ved Hadsel kulturskole og dirigent for Stokmarknes skolekorps og Stokmarknes musikkforening, som leserne mente fortjente hederstittelen.

– Da jeg først fikk melding om nominasjonen, ble jeg rørt og takknemlig. Det er så godt å tenke på at de som er med på dette setter pris på mitt engasjement og nominerte meg. Da jeg hørte at jeg vant kåringen trodde jeg nesten ikke det var sant, sier Stine med klar glede i stemmen.

– Unik evne til å se enkeltmennesker

Hun har gjennom sitt arbeid bidratt til at skolekorps er et attraktivt og kulturbærende tilbud i Vesterålen, og er en bærebjelke for kulturlivet i Hadsel, skrev vi blant annet i nominasjonen.

Personen som har nominert Stine, skrev følgende:

– Stine har en unik evne til å se enkeltmennesker og få alle til å føle seg meningsfulle. Hun har en smittende væremåte og en unik fagkompetanse.

– Åh, jeg blir helt rørt. Jeg er et følelsesmenneske og når jeg hører slikt blir jeg bare rørt. Det er veldig viktig for meg at de rundt meg blir sett, men tenker ikke over at andre ser på meg slik. Og det gjør godt.

Stine Sivertsen er rektor ved Hadsel kulturskole og dirigent for Stokmarknes skolekorps og Stokmarknes musikkforening Foto: Elisabeth Bergquist

Iboende interesse

På spørsmål om hvor hun henter engasjementet og motivasjonen fra, sier hun at det først og fremst er en iboende interesse. Hun har holdt på med korps og musikk siden hun var syv, åtte år og hadde en meningsfylt hverdag i korpset.

– Vi hadde en dirigent som alltid satt mål for oss, og det å ha mål i det vi holder på med er motiverende. Jeg fant tidlig ut at dette ønsket jeg å holde på med og brukte mye tid i oppveksten på korps, som igjen gav meg mer motivasjon, påpeker hun.

Etter hvert reiste hun til Bergen og fikk oppleve et helt annet nivå. Å rett og slett ta det hele lengre og spille på et høyt nivå var bra for henne.

Ikke korps på Stokmarknes

– Da jeg kom til Stokmarknes var det ikke korps her, og jeg jobbet da i kulturskolen. Jeg vet at å være en del av et lag er viktig for samholdet. Man blir anbefalt å være med i skolekorps til du er 19 år, og da er du så viktig for de som er syv eller åtte år. Å lære samarbeid for å nå målene er viktig, og målene trenger ikke å være så store. Det kan være spillinga på torget for eksempel som man kan ha som mål, reflekterer hun.

Stine sier videre at hun motiveres når hun ser andre trives, noe som gjelder for både voksne og barn. Å se at andre har noe igjen etter ei øving og at man er med på å flytte grenser, gir henne også motivasjon.

5.000 til veldedig formål

– Det å bli sett og heiet på i dette tror jeg er nøkkelen.

Som synlig bevis på at Stine har vunnet tittelen Årets vesteråling, får hun et kunstverk. I tillegg kan hun velge et valgfritt veldedig formål å gi 5.000 kroner til.

– Åh, er det det også. Det er så mange som fortjener disse pengene, og jeg må nesten få komme tilbake til dette og ta en avgjørelse når jeg får overrakt kunstverket. Jeg har lyst å takke alle som har stemt på meg og er utrulig takknemlig for at mange setter pris på det jeg gjør, konkluderer Stine Sivertsen, Årets vesteråling 2023.

Ramona Lind, Sture Pedersen, Halvar Ellingsen og Tor-Håkon Gabriel Håvardsen har vunnet prisen de fire foregående årene.