Det meldte de på X/tidligere Twitter like over klokka to.

– Utrykningsenheter på tur til stedet, skrev de.

Ifølge meldinga fra politiet var en traktor og en personbil involvert i ulykka.

Det var materielle skader på både bil og traktor. Foto: Cathrine Kaspersen

Lekkasje fra dieseltank

I ei oppdatering fra politiet kort tid senere skrev de at det var snakk om ei front mot front-ulykke.

– Førere i begge kjøretøy, begge er oppe og går, skrev de da.

Det skal ikke være meldt om personskade, men det skal være lekkasje fra en dieseltank på stedet.

Per klokka 14.15 var brannvesenet på tur.

Foto: Cathrine Kaspersen

Omkjøring på stedet

Vegtrafikksentralen meldte at veien var stengt etter ulykka, og at det er lokal omkjøring via kommunal vei.

Beregnet sluttid er klokka 18.09 i kveld, men de påpeker at denne er usikker og kan endres.

Saken oppdateres.

Det var dieselsøl på stedet. Foto: Cathrine Kaspersen

Foto: Cathrine Kaspersen