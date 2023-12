Det har så langt i førjulstida vært flere dødsbranner lengre sør i landet. Vårt distrikt vært forskånet for alvorlige branner, så langt.

– Det er veldig tragisk, branner der liv går tapt. Vi håper folk i Vesterålen passer på og er forsiktige. Vi er nå inne i ei tid nå der det er større risiko for brann, og dermed er det en del forhåndsregler som det kan være lurt å ha med seg inn i advent og høytida, sier brannsjef i Sortland, Ståle Rasmussen.

Betydelig varmeutvikling

VOL ble med til brannstasjonen på Sortland, for å dokumentere hvor lite som skal til for å starte en brann og hvor fort den utvikler seg.

– Har det først tatt fyr er prioritet nummer en å komme seg ut. Det sier vi til alle, til barnehagebarn, skoleelever, voksne og eldre, brenner det så skal man ut. Hus kan bygges opp igjen, liv og helse er det verre med, sier Jan Roar Johannessen.

Brannsjefen beste tips for å få det til å brenne godt, er levende lys. Flere telys plassert sammen på en asjett, plassert på en julerød serviett.

– Å pynte som dette er typisk hos mange arbeidsplasser før jul. Det oppstår mye varme når mange lys står sammen, og skal lite til. Litt trekk er alt som skal til for å løfte servietten, og så tar det fyr, sier han.

1 / 15 Når servietten lander blant telysene, blir det fyr.





























Og så skjer, trekken fra døra lander papiret oppå telysene. 60 sekunder senere brenner det friskt, og flammene sprer seg til duken under. Halvannet minutt senere er det en betydelig varmeutvikling, og røyk.

– Gjør brannøvelser hjemme

Stearinlys er fortsatt en hyppig årsak til brann, spesielt i adventstida og jul.

– Når julaften kommer tenner folk lys og senker skuldrene. En gylden regel er å være i rommet der det er levende lys, må du på kjøkkenet så blås ut lyset, sier Ståle Rasmussen.

Brannsjefen er glad for utviklingen med led-lys, som er blitt naturtro og er et mer brannsikkert alternativ. Foto: Tone M. Sørensen

– Vi anbefaler at familier skal gjøre er å ha en brannøvelse hjemme, med evakuering. At man øver på hva man skal gjøre hvis det oppstår brann, at man vet hvordan man skal komme seg ut, via kjellerdør eller vinduer, og at man har en møteplass ute. Øvelser gjør at man blir mye tryggere. Barnehager og skoler øver, og stadig flere familier øver også, noe vi synes er flott, sier han.

Ifølge Rasmussen er bare det å snakke om hva man skal gjøre hvis man må forlate boligen og ha testet rømningsveier, er et viktig tiltak.

– Har man øvd på det, klarer man det i en krisesituasjon. Det gjør vi i brannvesenet også, vi øver fortsatt på å legge ut slanger. Øver man blir man trygg, sier han.

Kjøkkenbranner med matlaging

Komfyr og matlaging er i tillegg til elektriske apparater, en hyppig brannårsak.

– Det er ikke bare damer som lager kaker som starter kjøkkenbrann, det er en del unge menn og kvinner som kommer hjem etter fest og skal lage seg nattmat, også går det galt, sier han.

Svartsvidde koteletter, pizzaer og tørrkokte kjeler har startet branner, og brannsjefen anbefaler å enten kjøpe maten ute eller å satse på brødskiver som den tryggeste nattmaten.

– Når du er litt brisen, våkner du ikke så lett av røykvarsleren. Vi har vært inne og henta ut folk som har sittet og sovet i en stol, mens røykvarsleren uler, sier han.

Med en timer i veggstøpselet brannsikrer man små elektriske apparater. Foto: Tone M. Sørensen

Røykvarslere er ellers ei billig forsikring, og man bør teste funksjonalitet og bytte batterier nå før jul. Etter ti års levetid, bør varsleren byttes.

– Kravet er en røykvarsler i hver etasje, men vi anbefaler røykvarslere også inne på soverom, særlig der det ligger barn og at man har seriekoblede varslere. Slik at hvis en går av, så starter samtlige å varsle, sier han.

– Brenner svært godt

Å trekke ut kontakt på vannkoker og kaffetrakter på natta, anbefales. Disse elektriske apparatene står ofte i fuktig miljø, er billige og har vært brannårsaker.

– Nå finnes det digital timer som man kan sette i støpselet, da slipper man å dra ut selve kontakten. Særlig eldre som vi snakker med om brannforebygging, synes disse er kjekke, sier han.

Å bygge opp dekorasjoner med brennbart materiale rundt et stearinlys, kan være oppskrifta på brannstarting. Er det i tillegg bomull brukt til å simulere snø, skal du vite at få andre materialer brenner så godt. Etter to minutter brenner også duken, og flammene ber om seg.

Pass på de levende lysene, er oppfordringa fra brannsjef i Sortland, Ståle Rasmussen. Foto: Tone M. Sørensen

– Når flammene først får tak, skjer røykutviklingen svært raskt. Etter 4-5 minutter er det ikke lengre mulig å oppholde seg i rommet, så fet og sort som slik røyken er. Du vil ikke kunne se noe, og deretter skal det skal ikke mange minuttene til før det er overtenning og brannen sprer seg, sier han.

Brannsjefens oppfordring er å passe på, og ta forhåndsregler for å redusere brannrisiko.

– Og om det skulle starte å brenne, kom deg ut!