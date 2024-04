– Politiet gjorde undersøkelser og var i kontakt med de involverte elevene i går, og har gjort ytterligere undersøkelser, hatt flere samtaler med de involverte og gjort søk etter det angivelige våpenet i dag. Det er foreløpig ikke gjort funn av noe våpen, og politiet vil fortsette med sine undersøkelser i ettermiddag, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug.

Eleven som har hatt med våpenet på skolen har fortalt til politiet at det skal dreie seg om et lekevåpen, men politiet tar likevel situasjonen på alvor.

– Det at det tas med noe som har utseende av et våpen til skolen og at elever opplever at de blir utsatt for trusler, er alvorlig. Politiet vil fortsette med sine undersøkelser, selv om vi per nå ikke har gjort funn som tilsier at det skal dreie seg om et reelt våpen, sier Lakselvhaug.

Av hensyn til den bekymringen som politiet oppfatter er i lokalsamfunnet knyttet til denne hendelsen, så er det besluttet at politiet vil være tilstede på skolen som et trygghetsskapende tiltak, i morgen fredag.