Nordland fylkeskommune, som står bak nominasjonen, fremhever Sortland kommunes gode tilnærming til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid heter det i en pressemelding.

Kommunen har etablert en operativ trafikksikkerhetsplan og ble re-godkjent som Trafikksikker kommune for andre gang i 2022. Sortland var blant de to første kommunene i Norge som ble Trafikksikker kommune i 2015.

Et hjerteprosjekt

Kristoffer Lagesen, trafikksikkerhetskoordinator i Sortland kommune sier at å bli nominert til Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris er en enorm ære. Det er en bekreftelse på den dedikerte innsatsen til alle involverte og en inspirasjon til å fortsette å jobbe hardt for å skape trygge veier og et sikkert trafikkmiljø for våre innbyggere, sier Lagesen.

– Nå skal vi bare krysse fingrene å håpe på at vi vinner. Premien på 1 million kroner vil komme godt med i videre arbeid.

Trafikksikkerhetsarbeidet er jevnlig tema i ulike politiske fora og utvalg, noe som tydeliggjør kommunens dedikasjon til å skape trygge trafikkomgivelser for sine innbyggere, heter det i meldingen fra fylket.

Fokus på barn

– Sortland kommunes fokus på barn og skoleveier er særlig verdifullt. En grundig vurdering av skoleveiene og arbeidet med å innføre «Hjertesone» ved alle skoler vitner om en målrettet innsats for å sikre trygge skoleveier, fortsetter fylket.

Videre har kommunen initiert ulike tiltak rettet mot ulike aldersgrupper, inkludert produksjon av trafikksikkerhetsvideoer som er rettet mot aldersgruppen 35-44 år. Disse videoene, som har blitt sett av over 60 000 personer på sosiale medier, bruker humor og sjarm som virkemidler for å formidle viktige budskap om uoppmerksomhet, fart og rus i trafikken.

– Sortland kommune har også vist initiativ i samarbeid med Nordland fylkeskommune og andre instanser for å forbedre infrastrukturen og minimere risikoen for ulykker, blant annet ved å arbeide for trygge gang- og sykkelveier på utfordrende strekninger, konkluderer fylkeskommunen i pressemeldingen.