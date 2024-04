Statens vegvesen starter snart asfaltering av cirka 700 kilometer riksveier over hele landet, skriver de i ei pressemelding.

Snaut syv kilometer av disse blir på riksvei 85 i Vesterålen, fordelt på to partier mellom Sortlandsbrua og Sigerfjordtunnelen.

I alt skal det legges 550.000 tonn asfalt på riksveinettet i Norge, noe som skal koste 1,1 milliarder kroner.

– Starten på asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter som regel i mai når telen er ute av bakken. Enkelte steder er asfaltentreprenørene allerede ute på vegene, skriver de.

Hvilke fylkesveier som skal asfalteres i Nordland i år er ikke klart ennå.

– Ta hensyn

Statens vegvesen oppfordrer trafikanter til å tenke på sikkerheten til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene som skal ut på jobb langs veiene.

– Hvert år oppstår det dessverre trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet. Vi ber alle trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til de som jobber langs vegene. De er på jobb for oss alle, sier Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen, i pressemeldinga.

Det meste av asfaltarbeidet foregår på natten når det er minst trafikk langs vegene, skriver de.