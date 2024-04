Hovedredningssentralen Nord-Norge bekrefter at et av deres helikoptre landet på Andenes like før midnatt fredag kveld, men kan ikke gi ytterligere opplysninger om bakgrunnen for oppdraget.

Operatøren ved Hovedredningssentralen bekrefter også at ambulansebil var på stedet og at brannvesenet bistod med å lyse opp landingsplassen for helikopteret.

Etter å ha lettet fra Andenes igjen fløy helikopteret videre til Stokmarknes sykehus. Det er nå på vei tilbake til Tromsø.