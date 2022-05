Utrykningspolitiet gjennomførte fartskontroll i en 60-sone på fv82 på Andenes.

Det ble åtte førere bøtelagt for høy fart. Høyeste hastighet ble målt til 75 kilometer i timen.

UP fikk bøtelagt flere enn fartssynderne.

– En bøtelagt for bruk av håndholdt mobil, og to har fått gebyr for manglende bruk av bilbelte, melder politiet på Twitter.