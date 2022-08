At strømmen er billig i nord og dyr sør i Norge, det tjener svenskene på, skriver NRK Troms og Finnmark.

– Det er ofte sånn at det eksporteres kraft fra Nord-Norge til Nord-Sverige og importeres fra Sør-Sverige til Sør-Norge, og i det siste har det i hvert fall vært sånn, sier seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Ann Myhrer Østenby til NRK.

Kanalen viser til en oversikt fra Statnett, hvor man kan se hvor mye kraft som går fra Nord-Norge til Nord-Sverige og fra Sør-Sverige til Sør-Norge akkurat nå.

Nesten 80 prosent av Norges netto krafteksport i år har kommet fra nord. Det viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Det er kun 3,5 prosent av produksjonen i sør som har blitt eksportert ut av landet.

Strømnettet i Norden fungerer slik at strømmen skal flyte fra der det er billigst til dyrest, men det er ikke nødvendigvis slik at all strømmen har fulgt ruta fra Nord-Norge til Sør-Norge, via Sverige, ifølge NRK.

Flere har reagert på de store prisforskjellene på strøm, mellom nord og sør i landet. Statsminister Jonas Gahr Støre sa til NTB i helga at strømkrisa kan vare i mange år, og at folk må ta alvoret i det inn over seg.

Han sa også at regjeringa skal gjøre det den kan for å bøte på strømkrisa.

– Jeg er klar til å ta grep, sa han.

– Jeg er statsminister i Norge. Det er norske interesser jeg er satt til å ivareta. Det er å sikre forsyningssikkerheten for Norge i en europeisk energikrise. Andre europeiske land er i dyp krise, verre enn her hjemme. Men vi skal sikre oss for ikke å komme i forsyningsproblemer. Og jeg kommer til å bruke de virkemidlene som trengs for å nå det målet.