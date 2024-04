I et felles initiativ tar NHO Nordland, NHO Arktis og NHO Reiseliv region Nord-Norge til orde for betydelige forbedringer i fergesambandet mellom Gryllefjord og Andenes for sommeren 2024.

Det skriver de i en pressemelding torsdag.

I et skriv til Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune, som er ansvarlig for ruten, ber de om at konkrete tiltak vurderes så snart som mulig.

De skriver videre i pressemeldingen at henvendelsen kommer i kjølvannet av de trafikale utfordringene og den manglende kapasiteten som preget sommeren 2023, samt en forventning om økt trafikk i sesongen som står for tur.

– For å unngå kaos på kaiene og sikre en smidig reise for alle, er det avgjørende at vi får en økning i kapasiteten. Enten gjennom flere daglige avganger eller ved at det settes inn en større ferge, sier Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland.

Regiondirektøren gjennomførte for kort tid siden en reiselivsturné i nordre Nordland sammen med NHO Reiseliv. Da var tilbakemeldingene svært tydelige.

– Dette sambandet må prioriteres, påpeker Hansson.

I tillegg foreslås det en utvidelse av toppsesongen med to uker. Tradisjonelt har toppsesongen blitt avsluttet i midten av august, men nå ønsker NHO at den skal vare ut måneden.

Tiltaket vil svare på behovene til turoperatører som ser et stort potensial for økt trafikk i nettopp denne perioden, skriver NHO i pressemeldingen.

– Områder med stort potensial

Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør i NHO Arktis, har fått konkrete henvendelser fra medlemsbedrifter om saken.

– En forskyvning av toppsesongen, og på lengre sikt en mulig helårsrute, vil både gagne turoperatørene og bidra til økt sysselsetting og verdiskaping for næringslivet i regionen. Det er et viktig mål for oss å jobbe for sesongutvidelse og flere helårlige arbeidsplasser i reiselivet, sier Simonsen.

Terje Theodorsen, styreleder i NHO Reiseliv Nord-Norge, peker på den bredere betydningen av disse tiltakene.

– Både Senja og Vesterålen er områder med stort potensial. Reiselivet opplever allerede en positiv utvikling, og det er avgjørende at samferdselstilbudet holder tritt. En styrking av fergesambandet er essensielt for å støtte opp under reiselivet og det øvrige næringslivet, sier Thedorsen.