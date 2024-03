Prosjektet skal blant annet finansiere henting av avfall fra sjøen og transport på land der det er samlet større mengder avfall.

– Vi skal samarbeide med LoveMar om henting av strandryddeavfall fra utilgjengelige plasser uten veiforbindelse i kommunene. Vi vet ikke om vi får støtte til prosjektet før 30. april, og kan derfor ikke love oss bort før vi vet at økonomien er på plass, skriver Øksnes kommune på sin hjemmeside.

Status på søknaden vil oppdateres på kommunes side, opplyses det.

Videre skriver kommunen at du kan hjelpe til med å få marint eierløst avfall ut av nærings- og naturkjedene våre og inn til returpunktene.

– Vi i Vesterålen har lenge vært flinke og har gjort en stor innsats for fellesskapet, miljøet og naturen tidligere år. Øksnes kommune håper at 2024 blir et godt ryddeår for frivilligheten, fastslås det.