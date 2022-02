Det melder Statens vegvesen i en pressemelding mandag ettermiddag.

Statens vegvesen beklager i pressemeldingen at en av de tre tilbyderne i konkurransen ikke ønsker videre deltakelse.

– Det er alltid ugunstig for utbygger at en tilbyder av ulike grunner velger å trekke seg. I dette tilfellet skjer det etter avklaringsrunden før innlevering av første forhandlingstilbud, sier Kjell Inge Davik, direktør for utbygging i Statens vegvesen.

Dette er Via Borealis Ledes av ASTM S.p.a som har med seg Acciona Concesiones S.L, Acciona Construccion SA, Itinera S.p.a, Acciona WEP Holding inc., Rambøll Norge AS, Rambøll Finland Oy og Mesta AS.

– Fortsatt god konkurranse

Til tross for at Via Borealis har valgt å trekke seg, mener vegvesenet at det er to svært faglige og robuste tilbydergrupper med igjen i tilbudskonkurransen.

– Det betyr at vi fremdeles kan gjennomføre en god og reell konkurranse. Målet er å få et best mulig tilbud og en riktig markedspris, for bygging og drift av det 82 kilometer lange veganlegget, sier Davik.

Ifølge vegvesenet vil fremdriften i anbudsprosessen gå om planlagt, og det er lagt opp til å inngå kontrakt sommeren 2023. Antatt byggetid er seks til sju år.