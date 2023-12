Ifølge politiet har de fått flere telefoner om hendelsen og har nå vært på stedet og har kontroll på de to personene.

Yngvar Fredriksen ved politiets operasjonssentral forteller at det er snakk om to ungdommer som skal ha skapt noe trafikale problemer på stedet. De to skal ha vært ruset, men er nå tatt hånd om av politiet og trafikken flyter igjen på stedet.

Bussen på linje 754 fra Melbu ferjekai til Sortland bussterminal meldes på samme tid av Reis Nordland å være 35 minutter forsinket grunnet uforutsette hindringer på veien.