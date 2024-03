– Det gjøres en fantastisk innsats for å skape enda flere helårsarbeidsplasser i reiselivet. Jeg er dypt imponert over resultatene av det felles krafttaket for sesongutvidelse, sier Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland i ei pressemelding.

Vinteren 2021/2022 (oktober-april) var det 54.113 utenlandske overnattinger i Lofoten og 23.817 i Vesterålen og Narvik.

Vinteren 2022/2023 steg disse tallene til 82.952 for Lofoten og til 37.709 for Vesterålen/Narvik, noe som utgjør henholdsvis 53 og 58 prosent økning, viser SSB-statistikk bearbeidet av NHO Reiseliv.

På rundreise i Vesterålen og Lofoten

For to uker siden var NHO Nordland og NHO Reiseliv på rundreise i Lofoten og Vesterålen.

Signalene som ble formidlet tyder på at også 2023/2024-sesongen ligger an til å bli sterk.

– Vi er omgitt av et postkortlandskap som er like vakkert uansett årstid. Vi er begeistret for at enda flere tilreisende også er i ferd med å få opp øynene for dette. Samtidig etablerer aktørene i reiselivet stadig flere helårstilbud, som gjør at besøkende kan få fantastiske opplevelser uansett om vi skriver juli eller januar, sier Hansson i pressemeldinga.

Ferske tall viser at Nordland hadde en økning i utenlandske hotell- og campingovernattinger på 18 prosent i januar i år.

Blant nordmenn var økningen på 16 prosent.

– Tromsø-regionen er naturligvis utstillingsvinduet når det gjelder vinterturisme nordpå, men vi ser nå at det er i ferd med å ta helt av også i Lofoten og Vesterålen. Større trafikk i vinterhalvåret gjør det mulig å holde folk i arbeid gjennom hele året, noe som har en rekke positive effekter, inkludert for lokalsamfunnene og kommunene, påpeker Hansson.

Høyt engasjement

Regiondirektøren hadde med seg seniorrådgiver Anders Paulsen fra NHO Nordland, og advokat Heike Kristine Bentsen og seniorrådgiver Gunnar Nilssen fra NHO Reiseliv på turneen i Lofoten og Vesterålen.

Kvartetten holdt møter med aktører i reiselivsnæringen i Flakstad, Vågan og Sortland, med godt fremmøte og høyt engasjement.

Det ble også ført samtaler med politisk ledelse i kommunene de besøkte. I tillegg la NHO-representantene turen innom en rekke bedrifter for å få konkrete innspill til arbeidet som gjøres for å løfte reiselivet.

– Hovednæring om få år

Grete Ellingsen, ordfører i Sortland. Foto: Ole Kristian Anfinsen

På Sortland deltok ordfører Grete Ellingsen (H) på reiselivsmøtet hvor hun holdt en svært optimistisk appell. Hun snakket om «drømmen om Vesterålen», som hun håper enda flere skal få ta del i fremover.

Når den nye Hålogalandsveien åpner kappes reisetiden til både Harstad, Narvik og ikke minst Evenes lufthavn betydelig.

– I dag er Vesterålen kjent for å være en stor produksjonsregion for sjømat. Det er grunn til å tro at dersom vi videreutvikler «drømmen om Vesterålen», som reiselivsdesinasjon, så vil reiselivet være en hovednæring om få år, sa ordføreren og fortsatte:

– Vi har allerede alt som skal til for å levere på reiseliv, natur, kultur og opplevelser. Vi har hoteller, moteller og camping. Vi har lodger, kafeer, restauranter og gallerier. Summen av tilbud innenfor reiseliv skaper en grunnmur av attraktivitet for regionen, som både gjør at folk vil reise hit, men også bo her. Vi skal jobbe sammen for at når Hålogalandsveien åpner om fire år, så er Vesterålen reiselivsdestinasjonen som oppfyller alle drømmer for tilreisende, lød budskapet fra Ellingsen.