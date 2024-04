Satellittstasjonen skal understøtte rominfrastruktur for situasjonsforståelse, kommunikasjon for kommando og kontroll og varsling til Norge og NATO.

Regjeringen har allerede foreslått å utvikle Andøya flystasjon til en base for langtrekkende droner. Andøya er en viktig base for alliert mottak og blir også sentral i understøttelsen og utviklingen av Forsvarets romvirksomhet.

Norges geografiske beliggenhet er spesielt egnet for kommunikasjon med satellitter i polare baner, og samarbeidet er en ytterligere videreutvikling i det bilaterale romsamarbeid med USA. Dette er den første satellittstasjon av sitt slag utenfor USA.

– Jeg er svært tilfreds med at USA velger Norge som sin samarbeidspartner i dette spennende prosjektet. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon må vi stå sammen for å kunne forsvare hele NATOs territorium. Etableringen av satellittstasjonen på Andøya flystasjon bidrar vesentlig til å styrke Norges og NATOs forsvarsevne. Samarbeidet er dessuten et meget godt eksempel på hvordan bilateralt samarbeid mellom to NATO-land kommer hele alliansen til gode, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Satellittstasjonen på Andøya flystasjon vil gi Norge og NATO tidlig varsling om det oppdages kryssermissiler i nordområdene.