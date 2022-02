Natt til lørdag kom to menn i klammeri med hverandre utenfor et utested på Sortland. Etter politiets ankomst dro en av de to frivillig hjem. Partene vurderer selv å anmelde forholdet.

– Det var to menn som havnet i en krangel, men det løste seg veldig greit da politiet kom til stedet, får VOL opplyst fra Politiets operasjonssentral.