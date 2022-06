To personer måtte berges av Sea King-helikopter etter fjelltur.

Det er politiet som opplyser dette via sin Twitter-konto. Hendelsen skjedde lørdag kveld.

Politiet skriver i meldingen at på Dalstuva i Vestvågøy var to personer som hadde blitt svært kalde og ikke klart å ta seg videre på egen hånd under en fjelltur. Begge personene måtte fraktes ned fra fjellet med Sea King-helikopter.

I meldingen takker politiet Røde Kors og Norsk Folkehjelp som bisto i aksjonen med å ta hånd om de to frem til Sea King-helikopteret ankom stedet.