Bø kommune arrangerer for andre gang «Vinterlys - kulturuka i Bø» kommende uke, og lanserer nå programmet.

– Vi håper dette kan bli en trivelig tradisjon hver februar – i ei tid hvor lyset kommer og vi kan trenge litt ekstra lys, liv og kulturkraft sier Kine Anette Johnsen, kultur- og næringssjef i Bø i en pressemelding.

Kulturuka starter allerede førstkommende søndag med studioverksted for ungdommen, gudstjeneste med morsdagsfeiring, kino og lysvandring på museumsområdet med fyr i bålpanna og fortellerstund.

Kultursjefen sier at om vi er så heldige å ha klarvær når sola kommer tilbake etter to måneder, får vi de utroligste pasteller og den varmeste solgløden, alt på samme tid. Hun mener det er et fantastisk maleskrin som det ikke fins maken til i hele verden.

Får kulturlivet tilbake

– Det er som om hele verden kommer tilbake til oss, ganske så passende i ei tid hvor vi åpner oss opp etter en lang pandemi. Kultur er også på et vis et maleskrin. Av farger, opplevelser, uttrykk, mestring og felleskap. Nå skal vi også få kulturlivet tilbake, påpeker hun.

Av programmet inviteres man til blant annet biblisklubb på biblioteket, familiefredag, ungdomsklubb og vinterlek på isen. Konsert ved kulturskolen, kinofilmer og bassenglek er også mulig.

– Velkommen til babysang og karneval. Hvis det blir vær til å dra på havet kan du også komme på ferskfiskkafe, oppfordrer Johnsen.

Skape det gode liv

Kulturuka er en invitasjon til det gode liv i Bø, og kommunen ønsker å invitere deg ikke bare til å være en del av det gode liv, men også til å være med på å skape det. Kultursjefen håper derfor du vil kommer på næringslivsmøte om produkter og aktiviteter knyttet til vandringer på yttersida sommeren 2022, og til idemyldring for Reginedagen 2022.

– I kulturuka har vi fokus på det kommunale tilbudet, men har tatt med tilbud som kommunen direkte er med på å legge til rette for som kirken, offentlig svømming og kino. Bø kommune har et rikt kulturliv, og kanskje til neste år kan vi også inkludere mer av vårt fantastiske frivillige kulturliv, avslutter kultursjef Johnsen.