Kortversjonen Nordlandssykehuset støtter forslaget om å legge ned døgnplasser for psykiatri i Vesterålen og Lofoten.

Planen inkluderer å styrke poliklinisk tilbud, etablere ny døgnenhet i Bodø, og flytte 8 DPS døgnplasser fra Vesterålen til Bodø.

Endringene krever investeringer og kan få driftsøkonomiske konsekvenser. Det er bekymringer for konsekvensene for ansatte og pasienter.

Til tross for bekymringer, vurderer administrasjonen at tiltakene vil styrke det totale tilbudet og bære positive resultater for klinikken. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.

23. april skal Helse Nords styre behandle høringssvar for «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord». Fra før er det kjent at Helse Nord har foreslått å legge ned åtte døgnplasser ved DPS på Stokmarknes.

I høringssvaret støtter administrasjonen i Nordlandssykehuset i stor grad forslaget.

«Styret støtter i store trekk forslagene i rapporten fra Helse Nord RHF og erkjenner størsteparten av en nødvendig omstilling vil måtte skje innen rammen av helseforetaket», heter det i forslag til vedtak.

Videre anbefales det at styret stiller seg bak planen om å styrke det polikliniske tilbudet, etablering av ny døgnenhet i Bodø med 6 plasser for pasienter med alvorlig psykisk lidelse på tvungent psykisk helsevern, flytting av 8 DPS døgnplasser fra Vesterålen til Bodø samtidig som eksisterende 5-døgns post i Bodø omgjøres til 7-døgns post.

Krever investeringer

«Styret vil understreke at dette er endringer som krever investeringer og som vil ha driftsøkonomiske konsekvenser. Styret vurderer det som hensiktsmessig at det eksisterende tilbudet i Vesterålen ikke bygges ned før et nytt tilbud er etablert i Bodø», presiseres det i innstillinga.

I saksutredningen påpekes det videre at det har vært høringsrunder med fysiske høringsmøter i Lofoten, Vesterålen og Bodø. På høringsmøtene var det flere ansatte som ga uttrykk for uenighet og bekymring for konsekvenser for ansatte og pasienter ved nedleggelse av DPS døgnplasser i Vesterålen, innrømmes det i utredningen.

«Det ble også uttrykt at det er behov for en styrking av Psykisk helse- og rusklinikken. Det var enighet i å styrke Rehabiliteringstjenestene, men at man er uenig i at man legger ned tilbudet i Vesterålen for å flytte det til Bodø», leser man.

Økning med 14 senger i Bodø

Både det polikliniske tilbudet og døgnkapasiteten i Nordlandssykehuset HF vil samlet sett øke med de foreslåtte tiltakene, er administrasjonens vurdering. Tilbudet til de mest alvorlig psykisk syke pasientene vil forbedres ved at tilbudet i Bodø styrkes med 6 senger, 8 DPS senger flyttes fra Vesterålen til Bodø. En 5 døgns post endres til 7 døgns post. Totalt vil det gi en økning i Bodø med 14 senger, heter det i saksutredningen.

«Vi anerkjenner at vi har ansatte som blir negativt berørt av denne endringen, da arbeidsplasser endres eller blir borte i Vesterålen. Det er kommet flere innspill med bekymring rundt nedleggelse av DPS døgnplasser i Vesterålen, der det påpekes konsekvenser for pasienter, ansatte og rekruttering», påpekes det.

Flere av høringssvarene peker på at desentraliserte senger er et viktig tilbud og at flytting av disse sengene svekker likeverdigheten i tilbudet. Det vil være slik at pasienter og deres pårørende som ikke lenger får et tilbud i Vesterålen vil få en lenger reisevei, samtidig som at Nordlandssykehuset ved denne flyttingen vil ha et elektivt døgntilbud til disse pasientens som vil være mer robust og med flere tilgjengelige senger på årsbasis, er administrasjonen i Nordlandssykehusets oppfatning.

Overordnede gevinster for foretaket

«Etter en helhetsvurdering av de foreslåtte endringene innen psykisk helsevern, vil de foreslåtte tiltakene kunne gi overordnede gevinster for foretaket som gjør at tiltakene anbefales gjennomført. Forslaget oppfattes som en styrkning av klinikken og det tilbudet som ytes til pasientene», heter det under Nordlandssykehusets vurdering i saken.

Nordlandssykehuset støtter samtidig forslaget om å styrke spesialisert rehabilitering i egen regi. De foreslåtte endringene er omfattende, og for Nordlandssykehuset vil det være nødvendig å komme tidlig i gang med prosessen for å se på hvordan dette tilbudet skal organiseres.

Nordlandssykehuset har alternativer til mulige løsninger for styrking av det spesialiserte rehabiliteringstilbudet i foretaket.