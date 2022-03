– VOL har et dedikert og dyktig mannskap som strekker seg det lille ekstra, både i redaksjonen og i markedsavdelinga, sier konstituert redaktør Vidar Eliassen.

Opplagstallene for andre halvår 2021 viser at Vesterålen Online (VOL) vokser betydelig. Opplaget for andre halvår i fjor er 6.107.

Av alle avisene i Nordland øker VOL desidert mest. Sammenliknet med andre halvår i 2020 hadde VOL 513 mer i opplag andre halvår i fjor, da vi lå på 5.594.

Det gir en økning på 9,17 prosent.

– Det er selvsagt svært gledelig og gir hele staben ekstra motivasjon. Vi hadde en ganske tøff høst med ulike utfordringer, og da er det herlig at vi likevel klarer å levere såpass bra, sier konstituert ansvarlig redaktør Vidar Eliassen i VOL.

Markedssjef og konstituert daglig leder i VOL, Stina Gustavsen, sier hun er utrolig glad og stolt over opplagstallene.

– Dette er resultatet etter ei satsing, og for oss en bekreftelse på at vi er på vei i riktig retning. Det er mange årsaker til denne veksten, men den enkle forklaringen er svært dyktige journalister, meget kompetente markedsrådgivere og et solid konsern Polaris Media med Harald Rise i ryggen. Vi har en svært god kultur i VOL, med folk som trives og som legger hjertet sitt i å løse samfunnsoppdraget vi som mediehus har.

Opplagstall Hvert halvår kommer Mediebedriftenes landsforening (MBL) med opplagstall for norske aviser, magasiner og ukeblad.

Opplagstallene sier noe om hvor mange som leser publikasjonene.

Opplag er i utgangspunktet antallet eksemplarer som trykkes av ei avis eller liknende, men for nettaviser regnes digitalopplaget, som primært er abonnenter, i tillegg til eventuelle andre betalingsløsninger digitalt.

– Bedre for hvert år

Eliassen trekker fram at VOL har utvikla seg til å bli ei mer variert avis enn det den har vært tidligere.

– VOL har jobbet målretta i flere år med å utvikle produktet, som har blitt litt bedre for hvert år. Men det som har kjennetegnet VOL det siste drøye året, slik jeg ser det, er at vi tilbyr et mer variert og mangeslungent produkt enn tidligere. Vi liker å tenke utenfor boksen, sier Eliassen.

Han forklarer at VOL hele tida prøver å spenne vidt og skrive om mye, også det som ikke er tradisjonelle nyhetssaker.

– Det tror jeg fenger. Men det viktigste av alt er at VOL har et dedikert og dyktig mannskap som strekker seg det lille ekstra, både i redaksjonen og i markedsavdelinga.

– Hva er ditt håp for VOL fremover?

– Mitt håp er at VOL skal skal fortsette utviklinga. Vi skal levere enda bedre journalistikk, både når det gjelder samfunnsoppdraget, men også når det gjelder andre typer saker. Særlig viktig blir det at vi skal ta satsinga vår på streaming og levende bilder opp på et nytt nivå. Det kommer leserne til å merke, sier Eliassen.

Andreplass i hele Nord-Norge

I hele Nord-Norge økte iTromsø mest av alle avisene, med en opplagsvekst på 619, mens VOL ligger på en andreplass. De siste årene har VOLs opplag økt jevnt og trutt.

Det samlede digitale opplaget for norske aviser har økt med 71 prosent på 4 år, ifølge MBL.

Fagbladet Journalisten skrev i fjor høst at over halvparten av det samlede avisopplaget i Norge nå er heldigitalt. For VOL, som har vært ei heldigital avis siden starten i 1998, er det gledelig å se at flere og flere ønsker å lese nyheter og reportasjer på nett.

VOLs samarbeidsaviser Andøyposten og Vesteraalens Avis har begge nedgang i opplag, med henholdsvis −13 og -44.